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Sociedade | 13-04-2026 21:00

PCP convoca concentração em defesa do SNS em Benavente

PCP convoca concentração em defesa do SNS em Benavente
Município de Benavente pediu esclarecimentos ao Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo por causa das queixas de médicos e utentes
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Iniciativa realiza-se a 21 de Abril junto ao centro de saúde de Benavente. Protesto integra jornada nacional contra a degradação do serviço público.

A Comissão Concelhia de Benavente do PCP convocou uma concentração em defesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS), agendada para o próximo dia 21 de Abril, pelas 18h30, junto ao Centro de Saúde de Benavente.
A iniciativa, que contará com tribuna pública, integra uma jornada nacional de protesto promovida pelo Partido Comunista Português, que deverá mobilizar milhares de pessoas em todo o país. Segundo os comunistas, esta acção surge num contexto de “acentuada degradação” do SNS, marcado pelo encerramento de serviços e pela falta de médicos de família, situação que afecta milhares de utentes no concelho de Benavente.
Na nota enviada à comunicação social, o PCP critica ainda o papel do Governo e da maioria da Câmara Municipal de Benavente, acusando-os de servirem interesses ligados aos grupos privados da saúde. Para o partido, a mobilização de utentes, profissionais e população em geral assume-se como a principal força na defesa do direito constitucional à saúde.
A Comissão Concelhia de Benavente do PCP apela, por isso, à participação da população nesta concentração, considerando-a um passo importante na luta contra o que classifica como o caminho de desmantelamento do SNS.

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