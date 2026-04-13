PCP convoca concentração em defesa do SNS em Benavente

A Comissão Concelhia de Benavente do PCP convocou uma concentração em defesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS), agendada para o próximo dia 21 de Abril, pelas 18h30, junto ao Centro de Saúde de Benavente.

A iniciativa, que contará com tribuna pública, integra uma jornada nacional de protesto promovida pelo Partido Comunista Português, que deverá mobilizar milhares de pessoas em todo o país. Segundo os comunistas, esta acção surge num contexto de “acentuada degradação” do SNS, marcado pelo encerramento de serviços e pela falta de médicos de família, situação que afecta milhares de utentes no concelho de Benavente.

Na nota enviada à comunicação social, o PCP critica ainda o papel do Governo e da maioria da Câmara Municipal de Benavente, acusando-os de servirem interesses ligados aos grupos privados da saúde. Para o partido, a mobilização de utentes, profissionais e população em geral assume-se como a principal força na defesa do direito constitucional à saúde.

A Comissão Concelhia de Benavente do PCP apela, por isso, à participação da população nesta concentração, considerando-a um passo importante na luta contra o que classifica como o caminho de desmantelamento do SNS.