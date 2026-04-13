Sociedade | 13-04-2026 10:00
Tomar apoia 125 associações com mais de 600 mil euros
FOTO - CM Tomar
Cento e vinte cinco associações do concelho de Tomar vão beneficiar de um apoio global do município no valor de 601.905 euros, no âmbito dos contratos-programa de apoio ao associativismo .
Cento e vinte cinco associações do concelho de Tomar vão beneficiar de um apoio global do município no valor de 601.905 euros, no âmbito dos contratos-programa de apoio ao associativismo celebrados com a autarquia.
O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, recebeu no dia 8 de Abril dezenas de associações, para a assinatura dos contratos. “Mais do que números, este apoio traduz o reconhecimento do trabalho diário desenvolvido pelas associações, fundamentais na dinamização cultural, desportiva e social do concelho”, informa o município. A sessão decorreu no auditório da Biblioteca Municipal.
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