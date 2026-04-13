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Sociedade | 13-04-2026 18:00

Vila Franca de Xira distinguida com Bandeira de Mérito Social

Vila Franca de Xira distinguida com Bandeira de Mérito Social
Foto CMVFX
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Para o município este galardão reconhece o mérito, a qualidade e o impacto social do SAASI, um serviço implementado no concelho desde 2016.

O município de Vila Franca de Xira foi distinguido com a Bandeira de Mérito Social 2026, um reconhecimento que destaca o trabalho desenvolvido na área da intervenção social, em particular através do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado (SAASI). A distinção foi atribuída pela Associação Nacional de Gerontologia Social durante a II Gala Nacional do Mérito Social, que decorreu no dia 9 de Abril, no Centro de Artes de Águeda. Em representação do município estiveram a vereadora da Acção Social, Manuela Ralha e a directora do Departamento de Direitos Sociais e Parque Habitacional Público, Teresa Teixeira. Para o município este galardão reconhece o mérito, a qualidade e o impacto social do SAASI, um serviço implementado no concelho desde 2016. O modelo assenta numa lógica de proximidade, promovendo um acompanhamento integrado das populações mais vulneráveis e articulando respostas sociais de forma eficaz.

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