14/04/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 14-04-2026 10:26

Acidente na A1 entre um pesado e um ligeiro causa um morto no Cartaxo

Acidente na A1 entre um pesado e um ligeiro causa um morto no Cartaxo
foto ilustrativa
A vítima mortal, do sexo masculino, mas que ainda não se sabe a idade, encontrava-se no veículo ligeiro.

Um acidente hoje à noite na A1, na zona do Cartaxo, entre um pesado de mercadorias e um ligeiro de passageiros deixou um morto e a via está condicionada no sentido de norte para sul, disse fonte da GNR.

"Uma colisão entre um veículo pesado de mercadorias e um ligeiro de passageiros ao quilómetro 56 da Autoestrada 1 [A1] resultou numa vítima mortal", confirmou à Lusa um oficial de serviço ao Comando Geral da Guarda Nacional Republicana.

De acordo com a mesma fonte, a vítima mortal, do sexo masculino, mas que ainda não se sabe a idade, encontrava-se no veículo ligeiro.

Este acidente ocorreu pelas 20:05 na zona da união das freguesias de Cartaxo e Vale da Pinta.

Mas, os trabalhos das autoridades ainda estão a decorrer no local, pelo que o trânsito na A1 está "condicionado no sentido de norte para sul, na faixa da direita", referiu.

Segundo a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Cicil (ANEPC) ainda se encontram neste momento no local 11 operacionais e quatro viaturas.

