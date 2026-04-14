Alpiarça reforça combate ao risco de incêndio com novo equipamento florestal

Município de Alpiarça reforçou os meios ao serviço da prevenção de incêndios rurais com a recepção de um novo conjunto de equipamentos destinados à gestão de combustível. O material foi entregue a 19 de Março, no âmbito de um contrato de comodato celebrado com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Entre os equipamentos agora disponibilizados encontra-se um tractor florestal pneumático, acompanhado de vários acessórios e alfaias, entre os quais um destroçador de martelos e uma capinadeira de correntes. Este reforço permitirá ao município aumentar a sua capacidade de intervenção na execução de faixas de gestão de combustível, uma acção considerada essencial para reduzir o risco de incêndio rural.

A autarquia sublinha que estes meios vêm reforçar a resposta operacional no território, contribuindo para a protecção de pessoas, bens e ecossistemas, numa altura em que a prevenção assume crescente importância face aos períodos de maior vulnerabilidade ao fogo. Nos termos do contrato estabelecido com o ICNF, cabe ao município assegurar a operacionalização, manutenção e utilização dos equipamentos, garantindo que estes se mantêm plenamente funcionais e colocados ao serviço das necessidades do concelho. O acordo prevê ainda o cumprimento das metas anuais de intervenção definidas para a gestão de combustível.