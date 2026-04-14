Dois feridos em colisão entre comboios em estaleiro ferroviário de Coruche

Uma colisão entre duas locomotivas de serviço provocou dois feridos na madrugada desta terça-feira, 14 de Abril, num estaleiro ferroviário da Linha de Vendas Novas, no concelho de Coruche.

O alerta foi dado pelas 00h20, tendo sido inicialmente reportada uma colisão entre dois comboios. No entanto, foi posteriormente apurado que o acidente envolveu duas locomotivas que realizavam trabalhos de manutenção no antigo ramal da DAI, actualmente utilizado como estaleiro operacional.

Do incidente resultaram dois feridos, um considerado leve, transportado para o Hospital de Santarém, e outro em estado grave, encaminhado para o Hospital Vila Franca de Xira.

No local estiveram os Bombeiros Municipais de Coruche, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira e a Guarda Nacional Republicana, que assegurou a coordenação das operações e a investigação das causas do acidente.

As circunstâncias da colisão estão a ser apuradas pelas autoridades competentes. O acidente não provocou constrangimentos na circulação ferroviária de passageiros, uma vez que ocorreu numa zona de estaleiro destinada exclusivamente a trabalhos de manutenção.