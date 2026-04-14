Chegados ao local, aperceberam-se de que o fogo “começou na garagem e se propagou até à cobertura”, deixando a habitação "com danos e sem condições de habitabilidade".

Incêndio em habitação faz um desalojado em Alenquer

Um incêndio numa habitação na localidade de Obras Novas, no concelho de Alenquer, deixou hoje o único habitante desalojado, disse o comandante dos bombeiros locais.

Daniel Ribeiro indicou à agência Lusa que, pelas 06:40, os bombeiros de Alenquer, no distrito de Lisboa, foram chamados para um incêndio urbano.

Chegados ao local, aperceberam-se de que o fogo “começou na garagem e se propagou até à cobertura”, deixando a habitação "com danos e sem condições de habitabilidade".

O único morador da habitação, localizada na freguesia do Carregado e Cadafais, ficou desalojado, tendo sido acionada a Proteção Civil Municipal para o realojar.

No local estiveram quatro veículos e 11 operacionais daquela corporação.