uma parceria com o Jornal Expresso
14/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 14-04-2026 19:19

Ligar Olhos de Água a Vale Alto com percurso de mobilidade suave

Ligar Olhos de Água a Vale Alto com percurso de mobilidade suave
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Projecto da Câmara de Alcanena aposta na mobilidade suave e na valorização ambiental do território.

A Câmara Municipal de Alcanena recebeu, no dia 10 de Abril, a apresentação do estudo preliminar (Fase II) para a implementação de um caminho de mobilidade entre a praia fluvial dos Olhos de Água do Alviela e Vale Alto, desenvolvido pela empresa mpt - Mobilidade e Planeamento do Território, Lda. A iniciativa insere-se na estratégia do município para promover formas de deslocação mais sustentáveis e valorizar o território, apostando na chamada mobilidade suave.
O percurso previsto terá cerca de 18 quilómetros e pretende garantir condições de acessibilidade e segurança para os utilizadores, ao mesmo tempo que respeita as características naturais da região. Segundo a autarquia, o estudo demonstra a viabilidade técnica da mobilidade activa, conciliando condicionantes ambientais, geográficas e sociais, reforçando a importância do percurso como "elemento agregador das áreas envolvidas".

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Vale Tejo
    08-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região