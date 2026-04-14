Ligar Olhos de Água a Vale Alto com percurso de mobilidade suave

A Câmara Municipal de Alcanena recebeu, no dia 10 de Abril, a apresentação do estudo preliminar (Fase II) para a implementação de um caminho de mobilidade entre a praia fluvial dos Olhos de Água do Alviela e Vale Alto, desenvolvido pela empresa mpt - Mobilidade e Planeamento do Território, Lda. A iniciativa insere-se na estratégia do município para promover formas de deslocação mais sustentáveis e valorizar o território, apostando na chamada mobilidade suave.

O percurso previsto terá cerca de 18 quilómetros e pretende garantir condições de acessibilidade e segurança para os utilizadores, ao mesmo tempo que respeita as características naturais da região. Segundo a autarquia, o estudo demonstra a viabilidade técnica da mobilidade activa, conciliando condicionantes ambientais, geográficas e sociais, reforçando a importância do percurso como "elemento agregador das áreas envolvidas".