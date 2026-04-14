Movimento cívico quer população a seu lado para restaurar concelho de Samora Correia
A Praça da República acolheu a apresentação pública de uma iniciativa que pretende mobilizar a população e abrir o debate sobre a organização territorial e o futuro da cidade.
Um grupo de cidadãos de Samora Correia apresentou publicamente, no dia 13 de Abril, o movimento cívico “Mais Samora - Pela Restauração do Concelho”, numa sessão realizada na Praça da República, junto ao edifício do actual Museu da SFUS e da Igreja Matriz.
A iniciativa nasce da vontade de habitantes que defendem a importância da identidade histórica, da dimensão territorial e do peso social e económico de Samora Correia no contexto regional, propondo como objectivo central a restauração do concelho.
Segundo o movimento, esta reivindicação assenta em “raízes históricas profundas” e numa realidade actual marcada por uma população crescente, uma economia dinâmica e uma identidade própria, factores que, consideram, justificam maior autonomia administrativa e capacidade de decisão local.