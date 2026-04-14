uma parceria com o Jornal Expresso
14/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 14-04-2026 15:56

PSP identifica suspeito de fogo junto à estação da Póvoa de Santa Iria

PSP identifica suspeito de fogo junto à estação da Póvoa de Santa Iria
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Incêndio num edifício devoluto na Póvoa de Santa Iria terá tido origem numa fogueira no rés-do-chão. A PSP identificou o suspeito, que foi constituído arguido.

A PSP identificou o suspeito de ter provocado o incêndio no edifício devoluto junto à estação de comboios da Póvoa de Santa Iria.
Um dos dois sem-abrigo que pernoitam na antiga casa dos ferroviários ateou uma fogueira no rés-do-chão para se aquecer e, posteriormente, deslocou-se ao café. À polícia, afirmou só se ter apercebido do incêndio mais tarde, alegando não ter tido intenção de o provocar.
O suspeito foi constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência.
A PSP felicitou “o trabalho notável dos bombeiros, que impediram a ocorrência de danos de maior”.
Recorde-se que o fogo teve início no domingo à noite, prolongando-se pela madrugada, e obrigou à evacuação dos moradores de um prédio contíguo ao edifício devoluto, propriedade da Infraestruturas de Portugal.
Não se registaram vítimas neste incêndio, que gerou grande aparato junto da população da cidade da Póvoa e dos comerciantes.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Vale Tejo
    08-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região