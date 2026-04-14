PSP identifica suspeito de fogo junto à estação da Póvoa de Santa Iria

A PSP identificou o suspeito de ter provocado o incêndio no edifício devoluto junto à estação de comboios da Póvoa de Santa Iria.

Um dos dois sem-abrigo que pernoitam na antiga casa dos ferroviários ateou uma fogueira no rés-do-chão para se aquecer e, posteriormente, deslocou-se ao café. À polícia, afirmou só se ter apercebido do incêndio mais tarde, alegando não ter tido intenção de o provocar.

O suspeito foi constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência.

A PSP felicitou “o trabalho notável dos bombeiros, que impediram a ocorrência de danos de maior”.

Recorde-se que o fogo teve início no domingo à noite, prolongando-se pela madrugada, e obrigou à evacuação dos moradores de um prédio contíguo ao edifício devoluto, propriedade da Infraestruturas de Portugal.

Não se registaram vítimas neste incêndio, que gerou grande aparato junto da população da cidade da Póvoa e dos comerciantes.