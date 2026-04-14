Seis detidos em três dias por condução sob o efeito do álcool em Vila Franca de Xira
Operações de fiscalização rodoviária da PSP levaram à detenção de seis homens no concelho de Vila Franca de Xira. Todos apresentavam taxas de álcool no sangue acima do limite legal.
A PSP deteve, em Alverca do Ribatejo, três homens pelo crime de condução em estado de embriaguez. Na sequência de acções de fiscalização rodoviária, os condutores foram mandados parar e submetidos ao teste de alcoolemia. O homem de 42 anos apresentou uma taxa de álcool no sangue (TAS) de 2,70 g/l, outro condutor, com 41 anos, acusou uma TAS de 1,63 g/l e o de 46 anos apresentou uma TAS de 2,05 g/l.
Já na freguesia de Alhandra, foi detido um homem de 28 anos que acusou uma TAS de 1,87 g/l e, na freguesia de Vila Franca de Xira, a polícia deteve um homem de 24 anos e outro de 38 anos, também por conduzirem embriagados. Os detidos foram notificados para comparecer perante a autoridade judiciária competente, para efeitos de primeiro interrogatório e aplicação das respectivas medidas de coacção.