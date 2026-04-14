uma parceria com o Jornal Expresso
14/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 14-04-2026 18:09

Vereadora de Tomar condena acto de vandalismo em mural e fala em banalização do ódio

Vereadora de Tomar condena acto de vandalismo em mural e fala em banalização do ódio
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Vereadora da oposição na Câmara de Tomar, Filipa Fernandes, condenou o acto de vandalismo sobre um mural da cidade onde surgia retratada, considerando que o episódio não a atinge pessoalmente, mas expõe a banalização do ódio e do desrespeito no espaço público.

Filipa Fernandes, actual vereadora da oposição na Câmara de Tomar e antiga vice-presidente do município, reagiu ao acto de vandalismo de que foi alvo num mural da cidade, onde a sua imagem apareceu pintada de preto. Num desabafo público, publicado nas redes sociais, a autarca começou por pedir, de forma irónica, “desculpa aos impulsionadores” por só agora lhes dedicar “um minuto de atenção”, deixando claro que o episódio, mais do que a atingir pessoalmente, revela um problema mais fundo e preocupante.
A obra em causa (ver foto) foi encomendada pela Junta de Freguesia de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais e, segundo explica, a escolha das imagens foi da exclusiva responsabilidade da artista Silvia Marieta, cujo percurso diz admirar. Filipa Fernandes recorda que, quando se viu retratada no mural, foi apanhada de surpresa e sentiu orgulho por integrar uma obra que representa muito da identidade de Tomar. Agora, perante a adulteração da pintura, recusa classificar o sucedido como uma forma de arte ou de intervenção. Para a vereadora, trata-se de “um gesto que revela muito” sobre quem o fez ou mandou fazer, e sobre a mensagem que se tenta normalizar no espaço público. O que mais a inquieta, sublinha, é o exemplo que se está a dar e a forma como o desrespeito e o ódio vão sendo banalizados.
Apesar disso, garante que não ficou abalada por ver o seu rosto apagado. “Nem o sono me tirou”, afirma, admitindo até que o acto possa ter feito “feliz muita gente”. O que lamenta verdadeiramente é o vandalismo cometido sobre um trabalho artístico. Ainda assim, Filipa Fernandes diz acreditar que a comunidade é “mais do que isto” e reafirma a confiança no respeito, na memória, no trabalho e nos valores que, diz, “não se apagam com tinta”.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Vale Tejo
    08-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região