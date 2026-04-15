Sociedade | 15-04-2026 11:49
Brigada de Trânsito da GNR vai ser reactivada quase 20 anos depois
foto ilustrativa
Anúncio foi feito pelo Ministro da Administração Interna, Luís Neves.
A Brigada de Trânsito da GNR, extinta em 2007, vai ser reactivada como uma das medidas para diminuir a sinistralidade rodoviária, anunciou hoje o ministro da Administração Interna.
Outra das medidas anunciadas por Luís Neves passa por um novo Código da Estrada e mais fiscalização, passando as operações “stop” das forças de segurança a deixar de ser anunciadas.
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