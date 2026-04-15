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Sociedade | 15-04-2026 11:49

Brigada de Trânsito da GNR vai ser reactivada quase 20 anos depois

transito carros engarrafamento
foto ilustrativa
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Anúncio foi feito pelo Ministro da Administração Interna, Luís Neves.

A Brigada de Trânsito da GNR, extinta em 2007, vai ser reactivada como uma das medidas para diminuir a sinistralidade rodoviária, anunciou hoje o ministro da Administração Interna.
Outra das medidas anunciadas por Luís Neves passa por um novo Código da Estrada e mais fiscalização, passando as operações “stop” das forças de segurança a deixar de ser anunciadas.

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