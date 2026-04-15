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Sociedade | 15-04-2026 07:00

Detidos em Vila Franca de Xira por tráfico de droga e resistência à PSP

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Operação de patrulhamento da PSP em Vila Franca de Xira resultou na detenção de um homem por tráfico de estupefacientes e de uma mulher por resistência às autoridades.

A PSP deteve um homem de 33 anos e uma mulher de 38 anos, em Vila Franca de Xira, por tráfico de droga e resistência e coacção sobre funcionário.
No decurso de uma acção de patrulhamento, os polícias suspeitaram do comportamento do homem, que deambulava pela rua e que já estava associado ao tráfico de estupefacientes, tendo sido recentemente detido.
Os agentes abordaram o suspeito, que se encontrava na posse de seis embalagens com 3,7 doses de cocaína, motivo pelo qual foi detido e posteriormente notificado para comparecer perante a autoridade judiciária competente para interrogatório e aplicação das medidas de coacção.
A mulher que se encontrava com o suspeito acabou detida pelo crime de resistência e coacção sobre funcionário. De acordo com a PSP, a suspeita adoptou uma postura de hostilidade contra os polícias aquando da detenção do homem, dirigindo, de forma reiterada e em voz alta, impropérios, “visando descredibilizar a função policial perante os cidadãos presentes”.
Mesmo após as advertências, a suspeita continuou com as ofensas verbais e foi detida. No momento da detenção, opôs-se fisicamente à algemagem, agindo com violência, provocando ferimentos nas mãos de um polícia. A detida foi notificada para comparecer em tribunal para primeiro interrogatório judicial.

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