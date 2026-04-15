Detidos no Entroncamento por roubo violento e sequestro em Tomar

Dois homens, ambos com 24 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária no Entroncamento por suspeitas de roubo e sequestro de um casal, crime ocorrido na madrugada de 22 de Agosto de 2025, numa localidade do concelho de Tomar. Segundo a PJ, os suspeitos surpreenderam as vítimas, um homem de 28 anos e uma mulher de 24, agredindo-as e coagindo-as a entregar os bens que tinham na sua posse. De acordo com a investigação, o casal foi ainda ameaçado com uma arma branca e forçado a entrar na viatura dos assaltantes, onde sofreu novas agressões.

As vítimas foram depois transportadas para outro local e abandonadas na via pública. A detenção dos dois suspeitos foi realizada na segunda-feira, 13 de Abril, em cumprimento de mandados emitidos pelo Departamento de Investigação e Acção Penal de Santarém. A Polícia Judiciária adianta ainda que os detidos têm antecedentes criminais por criminalidade violenta e grave. Os dois homens vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coacção.

