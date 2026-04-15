Dois meses depois a estrada em VFX e Arruda continua cortada e obras só para o ano

Passados mais de dois meses desde as intempéries que afectaram a região e deixaram o concelho de Arruda dos Vinhos praticamente isolado, a maioria das vias já foram reabertas mas uma - entre Vila Franca de Xira e Arruda - continua cortada ao trânsito.

A Estrada Nacional 248, próximo da localidade da Rondulha, continua com um abatimento e ainda não foi feita qualquer intervenção, situação que já mereceu críticas dos autarcas e de vários utilizadores da via.

A via, que já durante anos mostrava sinais de abatimento apesar dos sucessivos remendos que foi recebendo, é da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal, entidade que garante já ter avaliado a situação e que promete lançar concurso em breve para que seja feito o projecto de reparação da via. Vai ser, segundo a IP, um projecto de elevada complexidade dada a extensão dos danos sofridos naquela via.

Uma situação que vai certamente significar que não haverá obra no local este ano e, quanto muito, só depois do próximo inverno. Mas isso, já se sabe, implicará que não haja obra visível no terreno tão cedo e muito provavelmente só depois do próximo inverno. Uma situação que promete continuar a causar dores de cabeça aos muitos condutores que precisavam daquela estrada para poder ir trabalhar ou viver. Também os transportes públicos, recorde-se, estão impedidos de ali circular, tendo de adoptar desvios pelas Cardosas ou pela estrada 248-3, entre Alhandra e Arruda, fazendo mais quilómetros e perdendo mais tempo na ligação.

Os autarcas de Arruda dos Vinhos, recorde-se, já tinham aproveitado a visita ao concelho do presidente da IP, Miguel Cruz, para deixar um aviso claro: é urgente avançar com obras nas principais estradas nacionais e não deixar que o processo adormeça. A pressão foi colocada directamente durante a deslocação de Miguel Cruz aos vários locais onde as estradas nacionais ficaram intransitáveis, com os responsáveis locais, liderados pelo presidente do município, Carlos Alves (PS), a sublinharem a necessidade de respostas rápidas. O objectivo da visita do presidente da IP a Arruda dos Vinhos foi conhecer de perto a situação crítica das vias do concelho, destruídas após as intempéries de Fevereiro que afectaram praticamente todas as estradas do concelho.

“O que ficou articulado com a IP é que as nossas vias são prioridades para a empresa, nomeadamente a EN115, a zona do Carrasqueiro e a EN248. Visitámos todos os pontos e a IP e o seu presidente deu-nos o compromisso que será desta que os problemas serão resolvidos”, explicou Carlos Alves, em reunião de câmara.