Sociedade | 15-04-2026 12:07
Evento solidário rende 20 mil euros para ajudar freguesias de Tomar
Onda de solidariedade gerada em torno do evento Recuperar Tomar resultou numa angariação de 20 mil euros para apoiar as freguesias do concelho afectadas pela tempestade Kristin.
A onda de solidariedade falou mais alto em Tomar e traduziu-se em 20 mil euros para apoiar as freguesias afectadas pela tempestade Kristin. O montante foi angariado no evento solidário Recuperar Tomar, realizado a 27 e 28 de Fevereiro, e entregue na totalidade ao município pela Tomariniciativas — Associação de Cultura, entidade promotora da iniciativa. O valor foi revelado na reunião de câmara de 6 de Abril pelo presidente do município, Tiago Carrão (AD PSD/CDS), que explicou que a verba estava inicialmente pensada para apoiar as freguesias em duas áreas prioritárias: energias e comunicações. No entanto, o autarca adiantou que a autarquia vai aguardar antes de aplicar o montante, uma vez que o Governo central anunciou apoios precisamente nessas mesmas áreas.
Ainda assim, Tiago Carrão garantiu que os 20 mil euros serão canalizados para intervenções ligadas aos prejuízos provocados pela tempestade, assegurando que o dinheiro angariado terá como destino o apoio efectivo aos territórios afectados. O evento decorreu ao longo de dois dias e juntou música e solidariedade num cartaz de peso, com actuações de nomes como UHF, José Cid, Quinta do Bill e David Antunes, entre outros artistas. A iniciativa mobilizou a comunidade tomarense e mostrou que, em momentos de dificuldade, Tomar sabe unir-se em torno de uma causa comum.
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