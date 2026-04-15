Evento solidário rende 20 mil euros para ajudar freguesias de Tomar

A onda de solidariedade falou mais alto em Tomar e traduziu-se em 20 mil euros para apoiar as freguesias afectadas pela tempestade Kristin. O montante foi angariado no evento solidário Recuperar Tomar, realizado a 27 e 28 de Fevereiro, e entregue na totalidade ao município pela Tomariniciativas — Associação de Cultura, entidade promotora da iniciativa. O valor foi revelado na reunião de câmara de 6 de Abril pelo presidente do município, Tiago Carrão (AD PSD/CDS), que explicou que a verba estava inicialmente pensada para apoiar as freguesias em duas áreas prioritárias: energias e comunicações. No entanto, o autarca adiantou que a autarquia vai aguardar antes de aplicar o montante, uma vez que o Governo central anunciou apoios precisamente nessas mesmas áreas.

Ainda assim, Tiago Carrão garantiu que os 20 mil euros serão canalizados para intervenções ligadas aos prejuízos provocados pela tempestade, assegurando que o dinheiro angariado terá como destino o apoio efectivo aos territórios afectados. O evento decorreu ao longo de dois dias e juntou música e solidariedade num cartaz de peso, com actuações de nomes como UHF, José Cid, Quinta do Bill e David Antunes, entre outros artistas. A iniciativa mobilizou a comunidade tomarense e mostrou que, em momentos de dificuldade, Tomar sabe unir-se em torno de uma causa comum.



