Governo dá luz verde a ascensor de 2,5 milhões para ligar cidade ao Castelo de Ourém

A construção de um ascensor para o Castelo de Ourém recebeu esta terça-feira, 14 de Abril, luz verde do Governo, que reconheceu o “relevante interesse público” da obra, avaliada em 2,5 milhões de euros. O despacho, publicado em Diário da República, é assinado pelo ministro da Economia e da Coesão Territorial e pelo secretário de Estado do Ambiente. A intervenção prevê a instalação de um elevador inclinado de accionamento eléctrico, ligando a zona da Rua da Bela Vista à cota alta da Vila Medieval de Ourém. O objectivo é melhorar de forma estrutural o acesso ao castelo, sobretudo para pessoas com mobilidade condicionada, mas também para visitantes em geral, promovendo simultaneamente a mobilidade suave e a valorização do património histórico.

O projecto obriga à ocupação parcial de áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional, numa encosta classificada como zona de elevado risco de erosão hídrica do solo. Ainda assim, o despacho refere que não existe localização alternativa e sublinha que a solução adoptada reduz os impactes no terreno, nomeadamente pela menor necessidade de movimentação de terras e pela preservação da continuidade ecológica da encosta. Segundo a Câmara de Ourém, o investimento inclui não apenas o ascensor, mas também a estabilização da encosta, arranjos exteriores, estacionamentos, muros de suporte, passeios, uma praça, instalações sanitárias e intervenções de paisagismo.

O presidente do município, Luís Albuquerque, afirmou que esta era a última etapa necessária antes do lançamento do concurso público, faltando apenas a publicação de um aviso por parte da CCDR Centro para avançar com o procedimento.