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Sociedade | 15-04-2026 19:57

Obras na albufeira no Parque do Bonito retomadas

Obras na albufeira no Parque do Bonito retomadas
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A intervenção incide na estabilização de um troço da margem nascente da albufeira do parque, no Entroncamento. As obras retomaram dia 8 de Abril e prolongam-se por três meses.

A empreitada de “Estabilização de um Troço da Margem Nascente da Albufeira do Parque do Bonito”, no Entroncamento, foi retomada no dia 8 de Abril, após ter estado temporariamente suspensa devido às condições climatéricas adversas. A intervenção, anunciada pela câmara em Janeiro, tem como objectivo corrigir situações de instabilidade dos solos provocadas por infiltrações neste troço da margem, agravadas por períodos de precipitação intensa.
Com duração total de três meses, numa fase inicial os trabalhos vão centrar-se no esvaziamento parcial da albufeira, um processo que deverá prolongar-se por, pelo menos, uma semana e meia. Durante este período, a autarquia prevê uma descida de cerca de 1,20 metros no nível da água, mantendo-se, ainda assim, uma profundidade aproximada de 4,80 metros na zona mais funda, junto ao descarregador de fundo, na área da barragem.
Ao longo da intervenção, a Câmara do Entroncamento garante que haverá um acompanhamento contínuo da massa de água, com especial atenção ao impacto na fauna e nas comunidades piscícolas e, caso seja necessário, irá aplicar medidas para minimizar eventuais efeitos negativos. Numa fase seguinte, serão removidos os decks existentes e procede-se à estabilização das margens, recorrendo a soluções de engenharia natural já utilizadas anteriormente, que permitem uma integração mais sustentável no meio envolvente.
Recorde-se que no dia 1 de Abril foi reaberto um troço do parque, mas ainda permanecem interditas várias zonas afectadas pelas tempestades do início do ano e que continuam a necessitar de intervenção.

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