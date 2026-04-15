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Sociedade | 15-04-2026 11:59

Obras na EN 115 em Vila Verde dos Francos só no terceiro trimestre de 2026

Obras na EN 115 em Vila Verde dos Francos só no terceiro trimestre de 2026
Foto: Freguesia de Vila Verde dos Francos
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Autarcas alertam para prejuízos na mobilidade e no dia-a-dia da população.

A circulação na Estrada Nacional 115 (EN 115), no troço entre o quilómetro 35,1 e o 36,1, em Vila Verde dos Francos, concelho de Alenquer, deverá manter-se condicionada pelo menos até ao arranque da intervenção previsto para o terceiro trimestre de 2026.
A informação foi avançada pela Junta de Freguesia de Vila Verde dos Francos, que, em conjunto com a Câmara Municipal de Alenquer, continua a acompanhar a situação em articulação com a Infraestruturas de Portugal.
Apesar da previsão agora conhecida, as entidades locais manifestam “preocupação séria e crescente” com o prolongamento da interdição, sublinhando o impacto significativo na mobilidade, no quotidiano da população e na dinâmica económica da freguesia.
A situação tem vindo a afectar residentes e utilizadores diários daquela via, considerada um eixo importante de ligação no concelho, agravando constrangimentos nas deslocações e acessos locais.

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