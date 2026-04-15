Obras na EN 115 em Vila Verde dos Francos só no terceiro trimestre de 2026
Autarcas alertam para prejuízos na mobilidade e no dia-a-dia da população.
A circulação na Estrada Nacional 115 (EN 115), no troço entre o quilómetro 35,1 e o 36,1, em Vila Verde dos Francos, concelho de Alenquer, deverá manter-se condicionada pelo menos até ao arranque da intervenção previsto para o terceiro trimestre de 2026.
A informação foi avançada pela Junta de Freguesia de Vila Verde dos Francos, que, em conjunto com a Câmara Municipal de Alenquer, continua a acompanhar a situação em articulação com a Infraestruturas de Portugal.
Apesar da previsão agora conhecida, as entidades locais manifestam “preocupação séria e crescente” com o prolongamento da interdição, sublinhando o impacto significativo na mobilidade, no quotidiano da população e na dinâmica económica da freguesia.
A situação tem vindo a afectar residentes e utilizadores diários daquela via, considerada um eixo importante de ligação no concelho, agravando constrangimentos nas deslocações e acessos locais.