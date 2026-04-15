PSP apreende oito armas em Vila Franca de Xira por caducidade de licenças

A PSP apreendeu oito armas de fogo em Vila Franca de Xira, no âmbito de várias acções de fiscalização realizadas entre Fevereiro e Março deste ano. De acordo com a Polícia de Segurança Pública, as operações foram conduzidas pela Divisão Policial de VFX e resultaram na apreensão de sete armas de caça de calibre 12 e uma pistola de defesa de calibre 7,65 mm. As autoridades explicam que todas as apreensões decorreram da caducidade das Licenças de Uso e Porte de Arma (LUPA), o que significa que os proprietários deixaram de estar legalmente autorizados a manter as armas na sua posse.

A PSP sublinha que este tipo de fiscalização é fundamental para assegurar o cumprimento rigoroso da legislação em vigor. A caducidade das licenças implica automaticamente a perda do direito legal à posse de armas, podendo representar um risco para a segurança pública caso não seja devidamente controlada.

Segundo a força policial, estas acções têm um papel preventivo relevante, contribuindo para reduzir a circulação ilegal de armas e minimizar potenciais situações de perigo. A PSP reforça ainda que a fiscalização regular continua a ser um instrumento essencial no combate à criminalidade e na protecção da comunidade, apelando ao cumprimento das obrigações legais por parte dos detentores de armas.