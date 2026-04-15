Sardoal celebrou Dia do Combatente com cerimónia solene de homenagem

O concelho de Sardoal assinalou na manhã de 11 de Abril o Dia Nacional do Combatente com uma cerimónia solene de homenagem junto ao Monumento de Homenagem aos Combatentes do concelho, no Jardim da Tapada da Torre. A iniciativa reuniu antigos combatentes, autarcas e população, num momento de evocação, reconhecimento e respeito por todos os que serviram Portugal. A cerimónia foi organizada pelo município de Sardoal em parceria com o Núcleo de Abrantes da Liga dos Combatentes, reforçando o simbolismo de uma data dedicada à memória daqueles que combateram ao serviço do país, bem como à homenagem aos que perderam a vida em missão.

A sessão contou com as intervenções do presidente do Núcleo de Abrantes da Liga dos Combatentes, coronel Fernando Anastácio Lourenço, e do presidente da Câmara Municipal de Sardoal, Pedro Rosa. O momento incluiu ainda uma homenagem aos combatentes mortos em serviço por Portugal, conduzida pelo diácono Vítor Manuel Cordeiro. A celebração voltou assim a sublinhar a importância de preservar a memória colectiva e de reconhecer o papel dos antigos combatentes, num tributo marcado pela solenidade e pelo sentimento de gratidão.

