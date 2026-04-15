“Segunda-feira de Sestas” levou tradição e convívio ao Senhor do Bonfim na Chamusca

A tradição voltou a cumprir-se na Chamusca e o Monte do Senhor do Bonfim recebeu gente, farnéis e animação na segunda-feira, 13 de Abril, para mais uma edição da “Segunda-feira de Sestas”, uma das celebrações populares mais enraizadas no concelho. Organizada pela União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, com o apoio do município, a iniciativa reuniu famílias e grupos de amigos num arraial popular animado por Custódio Vinagre, num ambiente de festa e confraternização com vista privilegiada sobre a lezíria ribatejana.

Ao longo do dia, não faltaram as mesas compostas, a música e o convívio, num encontro que continua a preservar uma antiga tradição ligada ao mundo rural. A “Segunda-feira de Sestas” assinala, historicamente, a entrada em vigor do horário de Verão dos trabalhadores agrícolas, numa época em que os patrões ofereciam a tarde aos seus trabalhadores, que deixavam os campos e subiam até ao Senhor do Bonfim para almoçar e passar algumas horas de descanso e convívio. A expressão “ir buscar as sestas” ficou associada a este costume, uma vez que, a partir desse dia, o período de almoço dos trabalhadores rurais era alargado para incluir as horas de maior calor durante os meses de Verão.

A “Segunda-feira de Sestas” celebra-se na segunda-feira seguinte ao Domingo de Pascoela, ou seja, na segunda segunda-feira após a Páscoa. Mais do que uma evocação do passado, a união das freguesias diz querer continuar a proporcionar um momento de encontro intergeracional e de afirmação da identidade local, mantendo viva uma das mais bonitas tradições da região.