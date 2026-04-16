Camião fica atravessado na Ponte Rainha Dona Amélia

A circulação na Ponte Rainha Dona Amélia, que liga os concelhos do Cartaxo e Salvaterra de Magos, teve de ser interrompida esta quinta‑feira, 16 de Abril, depois de um camião ter ficado atravessado na via por volta das 12h30.

A circulação na Ponte Rainha Dona Amélia, que liga os concelhos do Cartaxo e Salvaterra de Magos, teve de ser interrompida esta quinta‑feira, 16 de Abril, depois de um camião ter ficado atravessado na via por volta das 12h30.

Segundo apurou O MIRANTE, o incidente levou à solicitação de uma avaliação técnica urgente por parte da Infraestruturas de Portugal (IP), para verificar se a estrutura metálica sofreu danos que impeçam a reabertura em segurança.

A viatura pesada ficou imobilizada em posição transversal, bloqueando totalmente o trânsito nos dois sentidos.

A ponte, construída no final do século XIX e classificada como património de interesse público, tem sido alvo de restrições e monitorização frequente devido à sua idade e características estruturais.