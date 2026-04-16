Entroncamento reforça iluminação pública nas ruas

A Câmara Municipal do Entroncamento avançou recentemente com a instalação de novas colunas de iluminação pública em duas zonas da cidade, numa intervenção que pretende reforçar a segurança e melhorar as condições de utilização do espaço público pela população.

Os trabalhos incidiram na Rua D. Inês de Castro e na passagem pedonal que liga a Rua D. João de Castro ao Largo das Vaginhas, locais onde a autarquia considera que a iluminação existente era insuficiente. Com esta intervenção, a câmara procura garantir melhores níveis de visibilidade durante a noite, contribuindo para uma maior sensação de segurança entre os moradores e utilizadores destes espaços.

Além do reforço da segurança, a medida pretende também incentivar mais a utilização dos espaços públicos no período nocturno e valorizar a qualidade urbana dessas zonas, tornando-as mais acessíveis e agradáveis para a população usufruir. O investimento total da obra ronda os 10 mil euros e insere-se na estratégia do município em modernizar as infraestruturas urbanas e melhorar a qualidade de vida dos munícipes.