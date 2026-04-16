Expedição na natureza desafia alunos da ESDRM a treinar competências para a vida

Uma expedição realizada com alunos do 3.º ano da Escola Superior de Desporto de Rio Maior na zona do Médio Tejo foi pensada como uma experiência de formação integral, onde o desporto de natureza serviu de laboratório real para desenvolver competências humanas, sociais e profissionais. As palavras são de Carlos Silvério, professor adjunto convidado do Departamento de Treino Desportivo da ESDRM, que explica que a iniciativa procurou preparar os estudantes não apenas como futuros técnicos superiores, mas também como pessoas mais resilientes, autónomas e capazes de trabalhar em equipa em contextos exigentes.

Competências como comunicação, cooperação, capacidade de adaptação, tomada de decisão e gestão emocional são hoje valorizadas em múltiplos sectores e encontram no desporto de natureza um terreno fértil para crescer. Por isso, diz Carlos Silvério, este tipo de actividade não pode ser visto apenas como um momento lúdico ou recreativo. Exige planeamento, intencionalidade pedagógica e domínio técnico, articulando conhecimento científico com prática no terreno. A escolha de modalidades como canoagem, stand up paddle, BTT e trail não foi aleatória. Resultou das características do território da região ribatejana e da própria natureza imprevisível destas práticas. Em ambiente natural, a adaptação é permanente. É precisamente nessa exigência contínua que se constroem competências interpessoais e intrapessoais, obrigando os participantes a gerir esforço, frustração, entreajuda e decisões em tempo real, vinca Carlos Silvério. Essa vivência, refere o professor, aproxima-se muito dos desafios que os alunos irão encontrar mais tarde no exercício profissional.

A iniciativa cruza-se também com a missão da ESDRM de promover conhecimento, saúde, bem-estar e inovação nas ciências do desporto. Ao juntar formação científica, prática pedagógica e contacto directo com a natureza, a expedição permitiu mostrar aos alunos o potencial destas actividades na promoção de competências relacionais e estilos de vida mais saudáveis. Para o docente, a prática em meio natural apresenta benefícios psicossociais particularmente relevantes, desde a redução do stress e da ansiedade até ao reforço do equilíbrio emocional e da consciência ambiental.

A expedição integrou ainda uma componente de investigação ligada ao doutoramento de Carlos Silvério sobre o impacto do desporto de natureza no desenvolvimento pessoal e social dos participantes. A recolha de dados em contexto real permitiu analisar processos de aprendizagem experiencial, dinâmicas de grupo e evolução de competências pessoais, reforçando a importância de investigar cientificamente estas práticas. Para o professor, esse trabalho é essencial para consolidar uma área em crescimento e demonstrar que, numa época marcada pela Inteligência Artificial, continua a ser indispensável cultivar a Inteligência Emocional.