Falta de materiais atrasa reparação de elevador na estação da Póvoa de Santa Iria

A avaria num dos elevadores da estação de comboio da Póvoa de Santa Iria, que está fora de serviço há mais de um mês, apresentando a indicação de “temporariamente indisponível”, teve origem num acto de vandalismo.

A O MIRANTE, a Infraestruturas de Portugal (IP) garante que, na sequência do vandalismo ocorrido no dia 18 de Março, a porta do equipamento ficou danificada “de forma irreparável”, sendo necessária a sua substituição integral.

A IP explica ainda que a reparação não foi efectuada até ao momento devido a constrangimentos no fornecimento de materiais, embora assegure que a substituição deverá ocorrer “em breve”, sem, no entanto, avançar uma data concreta para a reposição do serviço.

Apesar desta situação, é referido que o outro elevador da estação continua operacional, assegurando o acesso dos utilizadores às diferentes plataformas.

Recorde-se, no entanto, que os utentes com mobilidade reduzida ou condicionada que pretendam apanhar o comboio têm de se deslocar para o outro lado da linha, através da Estrada Nacional 10, para poderem aceder à estação por elevador.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira já tinha igualmente informado o jornal de que manifestou disponibilidade junto da IP para assumir a manutenção das estações de comboio do concelho, mediante a respectiva compensação financeira.