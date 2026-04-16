Falta de materiais atrasa reparação de elevador na estação da Póvoa de Santa Iria
Um dos elevadores da estação de comboio da Póvoa de Santa Iria está fora de serviço há mais de um mês devido a um acto de vandalismo, sem previsão concreta para a sua reparação.
A avaria num dos elevadores da estação de comboio da Póvoa de Santa Iria, que está fora de serviço há mais de um mês, apresentando a indicação de “temporariamente indisponível”, teve origem num acto de vandalismo.
A O MIRANTE, a Infraestruturas de Portugal (IP) garante que, na sequência do vandalismo ocorrido no dia 18 de Março, a porta do equipamento ficou danificada “de forma irreparável”, sendo necessária a sua substituição integral.
A IP explica ainda que a reparação não foi efectuada até ao momento devido a constrangimentos no fornecimento de materiais, embora assegure que a substituição deverá ocorrer “em breve”, sem, no entanto, avançar uma data concreta para a reposição do serviço.
Apesar desta situação, é referido que o outro elevador da estação continua operacional, assegurando o acesso dos utilizadores às diferentes plataformas.
Recorde-se, no entanto, que os utentes com mobilidade reduzida ou condicionada que pretendam apanhar o comboio têm de se deslocar para o outro lado da linha, através da Estrada Nacional 10, para poderem aceder à estação por elevador.
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira já tinha igualmente informado o jornal de que manifestou disponibilidade junto da IP para assumir a manutenção das estações de comboio do concelho, mediante a respectiva compensação financeira.