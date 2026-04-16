Município de Benavente aprova lançamento do projecto para nova escola secundária em Samora Correia

A Câmara Municipal de Benavente aprovou, por unanimidade, o lançamento do procedimento de contratação pública para a elaboração do projecto da nova Escola Secundária de Samora Correia, em reunião realizada a 13 de Abril.

O futuro equipamento prevê a construção de um estabelecimento de ensino moderno e multifuncional, integrando um pavilhão gimnodesportivo com potencial de utilização comunitária, espaços de convívio, áreas exteriores qualificadas, campo de jogos exterior e cerca de 200 lugares de estacionamento. Estão igualmente contempladas infraestruturas adaptadas ao ensino científico, tecnológico e profissional, incluindo espaços laboratoriais.

Durante a reunião, a presidente da Câmara Municipal sublinhou a importância da decisão, afirmando tratar-se de “um dia feliz”, embora tenha alertado para a necessidade de cumprir prazos. “Vamos reunir com a empresa para vincar bem essas datas e não deixar fugir esta grande oportunidade de virmos a ter este equipamento essencial para Samora Correia. Este é um passo muito importante em direcção ao nosso objectivo e ao rumo certo do nosso Município”, referiu.

A autarquia esclarece que, até ao momento, não existia qualquer projecto técnico desenvolvido para esta infraestrutura, considerando este avanço como essencial para a formalização de uma candidatura a financiamento europeu, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.

O investimento está previsto na Carta Educativa do Município de Benavente, já aprovada pela Câmara e Assembleia Municipal, bem como pela Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, e tem como principal objectivo dar resposta ao aumento da população escolar e à actual sobrelotação da Escola Básica e Secundária Professor João Fernandes Pratas.