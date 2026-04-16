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Sociedade | 16-04-2026 12:00

Obras na circular urbana de Santarém vão durar mais três semanas

rua o circular urbana santarém
foto arquivo
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A circulação encontra-se condicionada em ambos os sentidos na na Circular Urbana D. Luís (Rua O), sendo efectuada apenas por uma via durante a intervenção, prevista até 8 de Maio.

A empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) informou que devido a trabalhos de pavimentação em curso na Circular Urbana D. Luís (Rua O), no troço entre o nó da Zona Industrial e o nó do CNEMA (EN3), em Santarém, a circulação encontra-se condicionada em ambos os sentidos, sendo efectuada apenas por uma via durante a intervenção, prevista até 8 de Maio.

A Infraestruturas de Portugal agradece a compreensão pelos incómodos causados, referindo que estes trabalhos são indispensáveis para garantir a boa execução da empreitada e a segurança de trabalhadores e utilizadores da via.

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