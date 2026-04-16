Obras na circular urbana de Santarém vão durar mais três semanas

A circulação encontra-se condicionada em ambos os sentidos na na Circular Urbana D. Luís (Rua O), sendo efectuada apenas por uma via durante a intervenção, prevista até 8 de Maio.

A empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) informou que devido a trabalhos de pavimentação em curso na Circular Urbana D. Luís (Rua O), no troço entre o nó da Zona Industrial e o nó do CNEMA (EN3), em Santarém, a circulação encontra-se condicionada em ambos os sentidos, sendo efectuada apenas por uma via durante a intervenção, prevista até 8 de Maio.

A Infraestruturas de Portugal agradece a compreensão pelos incómodos causados, referindo que estes trabalhos são indispensáveis para garantir a boa execução da empreitada e a segurança de trabalhadores e utilizadores da via.