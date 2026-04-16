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Sociedade | 16-04-2026 18:00

Ourém fecha ciclo de promessas e assegura 500 mil euros para reparar ferida aberta na Ribeira de Seiça

Ourém fecha ciclo de promessas e assegura 500 mil euros para reparar ferida aberta na Ribeira de Seiça
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Ribeira de Seiça, em Ourém, vai ser alvo de uma intervenção de emergência no troço entre a Ponte do Regato e a Ponte dos Namorados, na sequência dos estragos provocados pela tempestade Kristin. O município garantiu um apoio de 500 mil euros para reparar danos num corredor ribeirinho que já estava identificado como prioritário para requalificação.

A Ribeira de Seiça, uma das linhas de água mais marcantes do concelho de Ourém, vai finalmente entrar em obra de emergência no troço entre a Ponte do Regato e a Ponte dos Namorados, depois de a tempestade Kristin ter deixado um rasto de destruição que agravou fragilidades já conhecidas naquele corredor ribeirinho. O contrato-programa assinado entre o Fundo Ambiental, a Agência Portuguesa do Ambiente e o Município de Ourém garante um apoio de 500 mil euros para reparar os danos e reabilitar cerca de 1.250 metros de linha de água.
A novidade chega com um peso acrescido porque O MIRANTE já tinha dado conta, ainda em Novembro de 2024, da aprovação do projecto de execução para a ampliação do Parque António Teixeira e para a requalificação e estabilização das margens da Ribeira de Seiça precisamente neste troço, entre a Avenida dos Bombeiros Voluntários/Ponte do Regato e a Ponte dos Namorados. Na altura, o investimento previsto rondava 1,8 milhões de euros. Meses depois, em Julho de 2025, O MIRANTE voltou ao tema e noticiou um projecto mais amadurecido, estimado em 1,9 milhões, com zonas de observação da natureza, áreas de lazer, percursos pedonais e cicláveis, plantação de mais de três mil árvores e remoção de espécies invasoras.
A tempestade Kristin alterou, porém, prioridades e calendário. Em Março deste ano, O MIRANTE noticiou que Ourém estima em 42 milhões de euros o custo total da reabilitação de estradas, taludes, ribeiras e equipamentos municipais afectados pela intempérie. Dias depois, o nosso jornal voltou a mostrar a dimensão social do desastre: mais de 10 mil casas afectadas e cerca de 3.500 pedidos de apoio à recuperação. Neste contexto, o apoio agora assegurado para a Ribeira de Seiça representa, segundo a autarquia, um passo concreto para devolver segurança a uma zona sensível da cidade e para recuperar um eixo ambiental e urbano que há muito esperava intervenção, mas que a violência da tempestade tornou impossível continuar a adiar.

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