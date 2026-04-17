Alunos de Samora Correia vestem farda simbólica em acção “Guarda por um Dia”

O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Destacamento Territorial de Coruche, vai promover no dia 20 de Abril, uma acção de sensibilização rodoviária intitulada “Guarda por um Dia”, no âmbito da campanha Escola Segura.

A iniciativa contará com a participação dos alunos da Escola Básica das Acácias, em Samora Correia, que irão assumir, simbolicamente, o papel de agentes fiscalizadores e reguladores do trânsito, sob a supervisão dos militares da GNR.

A acção terá início nas imediações da Escola Básica e Secundária de Samora Correia, prosseguindo posteriormente na Estrada Nacional 118, ao quilómetro 34, na mesma localidade.

Segundo a GNR, a iniciativa tem como objectivo sensibilizar os condutores para a adopção de comportamentos seguros na condução, através da transmissão de conselhos de segurança rodoviária, partilhados tanto pelos militares da Guarda como pelas próprias crianças envolvidas.

A acção resulta de uma parceria entre o Destacamento Territorial de Coruche, o Agrupamento de Escolas de Samora Correia e a Associação de Pais de Samora Correia.