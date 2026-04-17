CPCJ de Coruche muda de instalações

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Coruche passou a funcionar em novas instalações, localizadas na Rua dos Bombeiros Municipais, número 22, em Coruche.

Segundo a própria entidade, a mudança representa mais do que uma simples alteração de morada, assumindo-se como “um novo capítulo” no trabalho desenvolvido junto da comunidade.

O novo espaço foi pensado para proporcionar melhores condições de acolhimento e de escuta, permitindo uma intervenção mais próxima, com o objectivo de continuar a garantir a protecção das crianças e jovens.