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Sociedade | 17-04-2026 11:23

CPCJ de Coruche muda de instalações

CPCJ de Coruche muda de instalações
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Mudança pretende melhorar as condições de atendimento e reforçar a resposta às necessidades das crianças e jovens do concelho.

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Coruche passou a funcionar em novas instalações, localizadas na Rua dos Bombeiros Municipais, número 22, em Coruche.
Segundo a própria entidade, a mudança representa mais do que uma simples alteração de morada, assumindo-se como “um novo capítulo” no trabalho desenvolvido junto da comunidade.
O novo espaço foi pensado para proporcionar melhores condições de acolhimento e de escuta, permitindo uma intervenção mais próxima, com o objectivo de continuar a garantir a protecção das crianças e jovens.

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