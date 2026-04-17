uma parceria com o Jornal Expresso
17/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 17-04-2026 11:29

Os prós e contras da inteligência artificial no ensino superior debatidos em Tomar

João Coroado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar. foto arquivo
João Coroado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar. foto arquivo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Instituto Politécnico de Tomar acolheu debate nacional sobre uso da inteligência artificial no ensino superior.

“A utilização pedagógica e científica da inteligência artificial (IA) deve ser acompanhada por uma consciência crítica”, considera o presidente do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), João Coroado, que defende a reflexão sobre os prós e contras da IA na sociedade contemporânea, onde essa nova tecnologia tem cada vez mais influência.
“Creio que esta responsabilidade importa à academia e a todos nós - na superior educação dos nossos estudantes, na produção de conhecimento útil, nas competências e aptidões, na capacidade de mediação entre a linguagem académica e a linguagem comum. E para o exercício de uma cidadania activa, consciente e responsável”, afirmou o presidente do IPT na sessão de abertura do debate “Liderança Estratégica para a Inteligência Artificial na Educação Superior”. Um evento nacional que decorreu em Tomar, organizado pelo Conselho Nacional para a Inovação Pedagógica no Ensino Superior, com o apoio do IPT.
O encontro reuniu especialistas, dirigentes e académicos para um diálogo sobre o papel da liderança na transformação digital das instituições. Na sessão de encerramento, o vice-presidente do IPT e membro do grupo de trabalho de Educação e Inteligência Artificial do CNIPES, salientou a dimensão transformadora da IA. “Ficou claro que não estamos perante uma simples evolução tecnológica, mas sim perante uma mudança estrutural. A Inteligência Artificial obriga-nos a repensar a forma como ensinamos, aprendemos e investigamos.”, declarou Célio Marques.
A iniciativa contou também com a presença da Secretária de Estado do Ensino Superior, Cláudia Sarrico. Foram ainda apresentados os resultados de um diagnóstico nacional conduzido pelo CNIPES, que revelam que a maioria das instituições de ensino superior já integra ferramentas de inteligência artificial generativa, sobretudo no contexto do ensino, informou o IPT em nota de imprensa.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Vale Tejo
    15-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região