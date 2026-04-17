Os prós e contras da inteligência artificial no ensino superior debatidos em Tomar

“A utilização pedagógica e científica da inteligência artificial (IA) deve ser acompanhada por uma consciência crítica”, considera o presidente do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), João Coroado, que defende a reflexão sobre os prós e contras da IA na sociedade contemporânea, onde essa nova tecnologia tem cada vez mais influência.

“Creio que esta responsabilidade importa à academia e a todos nós - na superior educação dos nossos estudantes, na produção de conhecimento útil, nas competências e aptidões, na capacidade de mediação entre a linguagem académica e a linguagem comum. E para o exercício de uma cidadania activa, consciente e responsável”, afirmou o presidente do IPT na sessão de abertura do debate “Liderança Estratégica para a Inteligência Artificial na Educação Superior”. Um evento nacional que decorreu em Tomar, organizado pelo Conselho Nacional para a Inovação Pedagógica no Ensino Superior, com o apoio do IPT.

O encontro reuniu especialistas, dirigentes e académicos para um diálogo sobre o papel da liderança na transformação digital das instituições. Na sessão de encerramento, o vice-presidente do IPT e membro do grupo de trabalho de Educação e Inteligência Artificial do CNIPES, salientou a dimensão transformadora da IA. “Ficou claro que não estamos perante uma simples evolução tecnológica, mas sim perante uma mudança estrutural. A Inteligência Artificial obriga-nos a repensar a forma como ensinamos, aprendemos e investigamos.”, declarou Célio Marques.

A iniciativa contou também com a presença da Secretária de Estado do Ensino Superior, Cláudia Sarrico. Foram ainda apresentados os resultados de um diagnóstico nacional conduzido pelo CNIPES, que revelam que a maioria das instituições de ensino superior já integra ferramentas de inteligência artificial generativa, sobretudo no contexto do ensino, informou o IPT em nota de imprensa.