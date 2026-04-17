uma parceria com o Jornal Expresso
17/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 17-04-2026 15:00

Politécnico de Santarém vai criar Gabinete de Saúde e Bem-Estar

Politécnico de Santarém vai criar Gabinete de Saúde e Bem-Estar
Protocolo foi assinado pelo presidente do IPSantarém, João Moutão, e pelo presidente da ULS Lezíria, Pedro Marques - FOTO – Facebook IPSantarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O futuro Gabinete de Saúde e Bem-Estar no IPSantarém contará com apoio clínico de proximidade e acompanhamento de situações de vulnerabilidade social.

A Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria e o Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém) assinaram um protocolo de cooperação destinado a reforçar a colaboração nas áreas da formação, estágios, empreendedorismo e transferência de conhecimento. Na ocasião, foi também assinada uma adenda que prevê a criação de um Gabinete de Saúde e Bem-Estar no IPSantarém, que contará com apoio clínico de proximidade, acompanhamento de situações de vulnerabilidade social e encaminhamento célere para o Serviço Nacional de Saúde, assegurado pela ULS Lezíria.
Em comunicado, a ULS Lezíria refere que o acordo foi formalizado no âmbito das I Jornadas da ULS Lezíria, na Escola Superior Agrária de Santarém, e contou com as assinaturas do presidente do IPSantarém, João Moutão, e do presidente da ULS Lezíria, Pedro Marques. Segundo o comunicado, o protocolo visa promover “a qualificação, a inovação e a capacidade de resposta das duas instituições”, fortalecendo “a articulação entre o ensino superior e o sector da saúde”.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Vale Tejo
    15-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região