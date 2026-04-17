Politécnico de Santarém vai criar Gabinete de Saúde e Bem-Estar
O futuro Gabinete de Saúde e Bem-Estar no IPSantarém contará com apoio clínico de proximidade e acompanhamento de situações de vulnerabilidade social.
A Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria e o Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém) assinaram um protocolo de cooperação destinado a reforçar a colaboração nas áreas da formação, estágios, empreendedorismo e transferência de conhecimento. Na ocasião, foi também assinada uma adenda que prevê a criação de um Gabinete de Saúde e Bem-Estar no IPSantarém, que contará com apoio clínico de proximidade, acompanhamento de situações de vulnerabilidade social e encaminhamento célere para o Serviço Nacional de Saúde, assegurado pela ULS Lezíria.
Em comunicado, a ULS Lezíria refere que o acordo foi formalizado no âmbito das I Jornadas da ULS Lezíria, na Escola Superior Agrária de Santarém, e contou com as assinaturas do presidente do IPSantarém, João Moutão, e do presidente da ULS Lezíria, Pedro Marques. Segundo o comunicado, o protocolo visa promover “a qualificação, a inovação e a capacidade de resposta das duas instituições”, fortalecendo “a articulação entre o ensino superior e o sector da saúde”.