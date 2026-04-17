Vila Franca de Xira avança com contrato de 1,62 milhões para recolha de resíduos volumosos

A luta contra a acumulação de monos no concelho de Vila Franca de Xira continua e o município aprovou recentemente, em reunião de câmara, o lançamento de um procedimento para a contratação de serviços de recolha de resíduos de grandes dimensões, conhecidos como “monos”, bem como de resíduos de construção e demolição (RCD), resíduos verdes, pneus, madeiras, equipamentos eléctricos e electrónicos (REE) e resíduos indiferenciados.

A necessidade foi identificada pela Divisão de Higiene Pública e Ambiente e o serviço será organizado em cinco lotes, correspondentes a diferentes áreas do concelho: Vialonga, Póvoa de Santa Iria, Forte da Casa, Bragadas, Granja e Alpriate, Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Alhandra, São João dos Montes, Calhandriz, Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras.

O preço base do procedimento está fixado em 1.620.000 euros, acrescido de IVA. A distribuição do investimento pelos lotes prevê 270 mil euros para quatro das áreas e 540 mil euros para o lote que abrange Alverca do Ribatejo e Sobralinho. Segundo a autarquia, o valor foi definido com base em contratos anteriores de natureza semelhante, sendo a despesa justificada com a necessidade de assegurar a salubridade e a segurança dos espaços públicos, especialmente nas zonas junto a contentores e ecopontos, onde é frequente a deposição deste tipo de resíduos volumosos.

A recolha regular destes materiais, considera a câmara, é considerada essencial para evitar a degradação ambiental e melhorar a qualidade de vida no concelho. O contrato terá uma duração inicial de 12 meses, com possibilidade de renovação por períodos iguais até um máximo de 36 meses. A entrada em vigor dependerá da assinatura do contrato e do visto do Tribunal de Contas. A discussão da proposta voltou a valer ao executivo socialista queixas da parte dos vereadores da Coligação Nova Geração (PSD/IL) e do Chega, que voltaram a lamentar a falta de investimento neste departamento municipal e a necessidade de serem melhoradas as rotas e a regularidade das intervenções.