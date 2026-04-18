Acidente na EM515, em Benavente, faz três feridos e mobiliza helicóptero do INEM

Três pessoas ficaram feridas, duas das quais em estado considerado grave, na sequência de uma colisão entre duas viaturas ocorrida ao início da noite de 17 de Abril, na Estrada Municipal 515 (EM515), entre as localidades de Barrosa e Foros da Charneca, no concelho de Benavente.

O acidente, que envolveu uma viatura ligeira de passageiros e outra de mercadorias, ocorreu numa zona de recta e próximo das curvas do Sabugueiro e o Borralho. O sinistro provocou três feridos, um homem e duas mulheres. As duas vítimas, de sexo feminino, foram transportadas para o Hospital de Santarém, uma delas com ferimentos leves e outra em estado grave. O homem, considerado ferido grave, foi helitransportado para o Hospital de São José, Lisboa.

No teatro das operações estiveram quase duas dezenas de operacionais dos Bombeiros Voluntários de Benavente, apoiados por sete viaturas, além da GNR e do INEM.