Alunos de Vila Franca de Xira aprendem a sinalizar casos de vulnerabilidade social

Os alunos do 12.º ano das escolas secundárias do concelho de Vila Franca de Xira, cerca de 950 estudantes, vão participar, durante os meses de Abril e Maio, em acções de sensibilização sobre a identificação de situações de vulnerabilidade social, no âmbito do projecto “Radar Social”.

A iniciativa, promovida pela Câmara de Vila Franca de Xira e financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), prevê a realização de 15 sessões dirigidas à comunidade escolar, com o objectivo de dar a conhecer o processo de georreferenciação social e incentivar uma cidadania mais activa e consciente.

Em comunicado o município refere que o projecto assenta na sinalização de casos de fragilidade social através da “Ficha de Sinalização Radar Social – Vila Franca de Xira”, disponível nas Lojas do Munícipe e no portal institucional do município. Este instrumento permite identificar e encaminhar situações que necessitem de apoio, contribuindo para uma intervenção mais rápida e eficaz. As acções arrancaram a 15 de Abril e pretendem, além de informar sobre os canais de sinalização, sensibilizar os jovens para valores como a empatia, a responsabilidade cívica e a solidariedade.

A iniciativa aposta no envolvimento dos estudantes enquanto agentes activos na comunidade, promovendo a ideia de que pequenas acções podem ter impacto significativo na vida de outras pessoas. Com o “Radar Social”, o município reforça a aposta em respostas sociais inovadoras e colaborativas, centradas na proximidade e na prevenção. O objectivo passa por melhorar os mecanismos de protecção social, garantindo intervenções mais ajustadas às necessidades das famílias e contribuindo para combater a exclusão social e fortalecer a coesão no concelho.