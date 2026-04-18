Autarcas receberam ministra para discutir obras de emergência no rio Tejo

A ministra do Ambiente e Energia assinou em Azambuja 26 contratos-programa com municípios da região do Tejo para financiar intervenções de emergência em rios, valas e diques afectados pelas tempestades dos últimos meses. Em causa está um investimento global de cerca de 9,4 milhões de euros, integrado num pacote mais alargado de 35 milhões de euros do Fundo Ambiental, destinado a apoiar cerca de 40 autarquias. A assinatura decorreu junto à Vala da Azambuja, onde a governante visitou o dique que sofreu um rombo de cerca de 40 metros, entretanto reparado. Foi nesse cenário que Maria da Graça Carvalho reforçou o carácter urgente das empreitadas, sublinhando que se trata de obras “que têm de avançar rapidamente” para garantir a segurança das populações e evitar novos danos em caso de cheias ou episódios meteorológicos extremos.

Segundo a ministra, as intervenções contratualizadas incidem sobretudo na reparação de rombos, limpeza de rios e valas, estabilização de margens e recuperação de pequenas infraestruturas hídricas. Ao todo, os 26 contratos abrangem mais de 153 quilómetros de cursos de água e deverão beneficiar uma população estimada em mais de 503 mil pessoas. Maria da Graça Carvalho explicou que todas as autarquias abrangidas confirmaram ter capacidade para executar as obras com rapidez, aproveitando o regime de calamidade, que permite simplificar procedimentos e acelerar a contratação. Caso algum município não tivesse condições para avançar, a Agência Portuguesa do Ambiente assumiria directamente a intervenção, cenário que, segundo a governante, não se verificou. Entre os municípios contemplados estão Abrantes, Alenquer, Almeirim, Alpiarça, Alvaiázere, Ansião, Azambuja, Benavente, Caldas da Rainha, Cartaxo, Chamusca, Golegã, Loures, Mafra, Nazaré, Óbidos, Ourém, Pedrógão Grande, Peniche, Ponte de Sor, Salvaterra de Magos, Santarém, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha.

Os maiores montantes destinam-se a Santarém, que recebe cerca de 1,6 milhões de euros para limpeza de diques e reparação de rombos no Tejo, a Almeirim, com aproximadamente 1,05 milhões de euros para a Ribeira de Muge e trabalhos nos diques, e à Azambuja, que terá perto de 779 mil euros para intervenções na Vala Real, na Ponte do Marquês e na reparação do rombo na Vala da Azambuja.