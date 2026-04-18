Condutor alcoolizado tentou levar carro para a zona ribeirinha de Vila Franca de Xira

A passagem de nível do cais de Vila Franca de Xira, que tem sido um ponto negro de sinistralidade ferroviária já tendo ceifado a vida a 29 pessoas em 15 anos, voltou a ser palco no dia 5 de Abril para mais uma situação perigosa. Valeu a presença de agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) no local. Pelas 18h00 desse dia, na passagem de nível, um homem de 52 anos foi detido pelos crimes de desobediência e resistência e coacção sobre um agente da autoridade. O caso, segundo a PSP, aconteceu quando o homem, que conduzia um automóvel, tentou entrar na zona restrita à circulação pedonal, no caminho que dá acesso ao jardim Constantino Palha, entre outros locais. Os agentes de serviço na passagem de nível, para assegurar que ninguém tenta atravessar a linha com as cancelas fechadas, aproximaram-se do condutor e aperceberam-se de um forte odor a álcool.

Na tentativa de efectuar o despiste sobre o consumo de bebidas alcoólicas, o condutor recusou fazer o teste, resistindo e rejeitando qualquer acto de fiscalização por parte dos agentes da PSP, nunca colaborando com as autoridades, mantendo “uma atitude agressiva”, segundo a PSP. Foi de imediato controlado e algemado, prevenindo-se a escalada da situação e o risco de algum peão ser atropelado. O detido recolheu às salas de detenção, a fim de ser presente a primeiro interrogatório judicial e conhecer as medidas de coacção.

Mais de 50 multas no local

Desde que os agentes da PSP passaram a realizar trabalho gratificado pago pela Infraestruturas de Portugal para vigiar a passagem de nível do cais, em Vila Franca de Xira, uma das mais perigosas do país, mais de 50 pessoas já foram multadas por atravessarem a Linha do Norte quando as cancelas estavam fechadas. Os números, recorde-se, foram avançados pela PSP a O MIRANTE no ano passado. Os atropelamentos ferroviários desceram e até já foi evitada uma tentativa de suicídio no local.

Atravessar a linha com as cancelas fechadas não é apenas arriscado como infringe a lei, que decreta que os cidadãos só podem atravessar ou circular sobre as linhas férreas quando os meios de sinalização acústica ou luminosa apresentem indicação permissiva ou os agentes ferroviários em serviço o autorizem. Com o actual plano da Infraestruturas de Portugal (IP) de duplicar a Linha do Norte, recorde-se, a passagem de nível tem a sentença lida e vai deixar de existir. Uma situação que tem dividido opiniões: de um lado quem acredita que se acaba com um ponto negro de sinistralidade da cidade e por outro quem vive e trabalha do outro lado da linha de comboio, que avisa que a medida vai dificultar o acesso à zona ribeirinha e, com isso, condenar à extinção os poucos negócios que ainda ali resistem.