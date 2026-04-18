Elevador avariado há mais de um mês condiciona acesso à estação da Póvoa de Santa Iria

Um dos elevadores da estação de comboio da Póvoa de Santa Iria está avariado há mais de um mês, dificultando o acesso à plataforma. Utentes com mobilidade reduzida são obrigados a fazer um longo desvio para apanhar o comboio.

Há mais de um mês que um dos elevadores da estação de comboios da Póvoa de Santa Iria está avariado, o que impossibilita que os utentes com mobilidade reduzida ou condicionada tenham acesso à plataforma. Caso queiram apanhar o comboio, têm de atravessar a linha para o outro lado, passando pela ponte rodoviária, muito mais à frente, para poderem subir através do elevador que está a funcionar. Mantêm-se a funcionar as escadas rolantes em ambos os acessos à estação, mas muitas vezes uma delas está avariada.

O problema é recorrente, mas a situação já foi mais grave quando os dois elevadores estiveram sem funcionar. Mesmo ao nível da limpeza da estação, após várias queixas de lixo e até dejectos, a situação melhorou nos últimos meses. Recorde-se que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira já tinha manifestado intenção de ficar com a responsabilidade de fazer a manutenção das estações de comboio do concelho, até por estar mais próxima. Até à data, nada avançou.

A O MIRANTE, o município garante que “já transmitiu, oportunamente, ao Ministério das Infraestruturas e Habitação disponibilidade para ponderar, se a isso instada, mediante protocolo e a devida compensação financeira, assumir a gestão, manutenção e limpeza das estações ferroviárias do concelho”. Actualmente, estão todas sob a responsabilidade e tutela da Infraestruturas de Portugal (IP).

A avaria num dos elevadores da estação de comboio da Póvoa de Santa Iria, que está fora de serviço há mais de um mês, apresentando a indicação de “temporariamente indisponível”, teve origem num acto de vandalismo.

A O MIRANTE, a Infraestruturas de Portugal (IP) garante que, na sequência do vandalismo ocorrido no dia 18 de Março, a porta do equipamento ficou danificada “de forma irreparável”, sendo necessária a sua substituição integral.

A IP explica ainda que a reparação não foi efectuada até ao momento devido a constrangimentos no fornecimento de materiais, embora assegure que a substituição deverá ocorrer “em breve”, sem, no entanto, avançar uma data concreta para a reposição do serviço.

Apesar desta situação, é referido que o outro elevador da estação continua operacional, assegurando o acesso dos utilizadores às diferentes plataformas.

Recorde-se, no entanto, que os utentes com mobilidade reduzida ou condicionada que pretendam apanhar o comboio têm de se deslocar para o outro lado da linha, através da Estrada Nacional 10, para poderem aceder à estação por elevador.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira já tinha igualmente informado o jornal de que manifestou disponibilidade junto da IP para assumir a manutenção das estações de comboio do concelho, mediante a respectiva compensação financeira.