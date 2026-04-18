Funcionários de Vale da Pedra sobrecarregados devido a limpeza de entulho deixado na rua

A Junta de Freguesia de Vale da Pedra alertou para a pressão crescente a que estão sujeitos os seus trabalhadores devido à recolha de entulho e resíduos verdes deixados indevidamente na via pública. Em comunicado, a autarquia revela que foram já realizadas 71 deslocações ao Ecocentro do Cartaxo para deposição destes resíduos, o que representou mais de 3500 quilómetros percorridos e uma despesa de 1012 euros em combustível, além dos custos com recursos humanos.

A junta sublinha que não tem competência própria para a recolha de resíduos, dispondo apenas de competências delegadas pela Câmara Municipal do Cartaxo para a manutenção de espaços verdes e limpeza de vias, espaços públicos, sarjetas e sumidouros. Segundo o executivo, o tempo gasto na remoção de lixo abandonado está a impedir os funcionários de cumprirem tarefas prioritárias, como a manutenção da via pública, dos espaços verdes, do cemitério e dos estabelecimentos de ensino da freguesia. A situação está também a provocar desgaste acelerado nos meios da autarquia. A carrinha de caixa aberta da freguesia esteve imobilizada durante cerca de duas semanas para reparação, na sequência do elevado número de quilómetros feitos neste tipo de operações.

No comunicado, a junta recorda que o abandono de lixo e entulho na via pública constitui uma contraordenação ambiental, punível com coima. O Regulamento Municipal prevê multas entre 140 e 3740 euros para pessoas singulares e entre 1200 e 22 mil euros para empresas e instituições. A autarquia lembra ainda que existe um serviço de recolha de monos e resíduos verdes, disponível mediante agendamento prévio, apelando à responsabilidade da população. “Ajude-nos a embelezar Vale da Pedra! Cuidar da freguesia é um dever de cada um de nós”, refere a junta.

