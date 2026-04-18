Moradores do Monte Gordo em VFX temem novas construções em solos frágeis

Um conjunto de estudos geotécnicos que estão a ser levados a cabo na rua da Quinta de Santo Amaro, no Monte Gordo, no alto de Vila Franca de Xira, estão a deixar vários moradores apreensivos sobre a possibilidade de virem a ser construídos ou autorizados novos prédios ou edificações no local. Isto, recorde-se, num local com um passado complicado e que levou mesmo à necessidade de demolir dois edifícios de sete andares, num processo complexo que fez correr muita tinta há quase uma década.

“Estão eventualmente a prever construir dois edifícios na zona mais a norte, na zona onde os taludes foram reabilitados, onde fizeram uma obra de drenagem e contenção. Chegou hoje equipamento para fazer pesquisas ao solo. Há 3 semanas andaram lá técnicos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) a medir”, questionou Rui Pato, na última reunião de câmara. O cidadão lembra que apesar da demolição que se fez dos dois edifícios a encosta é frágil, composta de calcário poroso e que por isso o LNEC continua a fazer leituras trimestrais no local para assegurar a sua estabilidade. O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, diz que oficialmente ainda não deu entrada nos serviços qualquer pedido de construção para o local. “Devem estar a fazer um levantamento geológico, porque para ser construído ali alguma coisa tem de haver esse levantamento prévio. Só depois pode haver alguma decisão sobre essa matéria”, explicou o autarca. A explicação não sossegou os moradores. “Se a câmara deixar ali construir mais alguma coisa vai cometer o mesmo erro que há vinte anos e arrisca a haver uma catástrofe”, teme outro cidadão, Alberto Nunes.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE