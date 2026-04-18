uma parceria com o Jornal Expresso
18/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 18-04-2026 19:11

Moradores do Monte Gordo em VFX temem novas construções em solos frágeis

Moradores do Monte Gordo em VFX temem novas construções em solos frágeis
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Estudos geotécnicos que estão a ser realizados na famosa encosta do Monte Gordo, onde há uma década foram demolidos dois prédios de sete pisos que ameaçavam ruir, fazem alguns moradores temer a possibilidade de novas construções.

Um conjunto de estudos geotécnicos que estão a ser levados a cabo na rua da Quinta de Santo Amaro, no Monte Gordo, no alto de Vila Franca de Xira, estão a deixar vários moradores apreensivos sobre a possibilidade de virem a ser construídos ou autorizados novos prédios ou edificações no local. Isto, recorde-se, num local com um passado complicado e que levou mesmo à necessidade de demolir dois edifícios de sete andares, num processo complexo que fez correr muita tinta há quase uma década.
“Estão eventualmente a prever construir dois edifícios na zona mais a norte, na zona onde os taludes foram reabilitados, onde fizeram uma obra de drenagem e contenção. Chegou hoje equipamento para fazer pesquisas ao solo. Há 3 semanas andaram lá técnicos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) a medir”, questionou Rui Pato, na última reunião de câmara. O cidadão lembra que apesar da demolição que se fez dos dois edifícios a encosta é frágil, composta de calcário poroso e que por isso o LNEC continua a fazer leituras trimestrais no local para assegurar a sua estabilidade. O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, diz que oficialmente ainda não deu entrada nos serviços qualquer pedido de construção para o local. “Devem estar a fazer um levantamento geológico, porque para ser construído ali alguma coisa tem de haver esse levantamento prévio. Só depois pode haver alguma decisão sobre essa matéria”, explicou o autarca. A explicação não sossegou os moradores. “Se a câmara deixar ali construir mais alguma coisa vai cometer o mesmo erro que há vinte anos e arrisca a haver uma catástrofe”, teme outro cidadão, Alberto Nunes.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Vale Tejo
    15-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região