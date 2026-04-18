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Sociedade | 18-04-2026 11:15

Novo imobiliário para escola de Vialonga vai custar mais de meio milhão

Novo imobiliário para escola de Vialonga vai custar mais de meio milhão
Obras na escola de Vialonga eram uma ambição antiga da comunidade
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Obras na Escola Básica e Secundária de Vialonga vão custar quase 20 milhões e têm conclusão prevista para o final do ano.

O novo mobiliário da renovada escola básica e secundária de Vialonga vai custar 650 mil euros. O valor do concurso consta da proposta aprovada em reunião de câmara de Vila Franca de Xira que prevê o fornecimento do mobiliário no âmbito da candidatura apresentada ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).
O investimento está directamente relacionado com a recente remodelação e ampliação do espaço escolar. As intervenções incluíram o aumento do número de salas de aula, a criação de novos espaços de apoio às actividades pedagógicas e a eliminação de estruturas provisórias como os monoblocos sem condições onde os alunos eram obrigados a ter aulas. Face às melhorias no edificado tornou-se necessário equipar os novos espaços com mobiliário adequado, bem como substituir equipamentos já existentes que se encontram degradados e obsoletos devido ao uso intensivo ao longo dos anos. O preço base do procedimento resulta de uma consulta preliminar ao mercado, cujas conclusões integram a documentação do processo.
O contrato terá início após a sua assinatura e deverá ser executado no prazo de 30 dias, terminando com a entrega efectiva de todos os bens. Ainda assim poderão manter-se obrigações acessórias para além da conclusão formal do contrato. Este investimento pretende melhorar as condições de ensino e aprendizagem na Escola Básica e Secundária de Vialonga, alinhando-se com os objectivos do PRR de modernização das infraestruturas educativas em Portugal.
As tão aguardadas obras na Escola Básica e Secundária de Vialonga, que está muito degradada e não tem as melhores condições para receber os mais de mil alunos que hoje a frequentam, começaram no ano passado e tinham um prazo de conclusão de 18 meses, caso tudo corresse bem com os trabalhos.
A assinatura do auto de consignação dos trabalhos aconteceu a 28 de Abril. O investimento global é de 19 milhões e 221 mil euros com financiamento assegurado em grande parte pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), num montante de 17 milhões e 55 mil euros. O restante valor da empreitada, cerca de 2,1 milhões de euros, será suportado pelo município de Vila Franca de Xira, que considera esta a sua “maior empreitada de sempre” no plano de intervenções escolares. “É fundamental que todos cumpram todos os prazos, tendo em conta que o financiamento dado pelo Governo é dos fundos europeus, e estamos com muito pouco tempo para executar a obra”, avisou o presidente da Câmara de VFX aquando da consignação dos trabalhos com o empreiteiro, notando que a obra tem de ficar concluída, no máximo, até final de 2026.

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