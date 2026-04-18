Novo imobiliário para escola de Vialonga vai custar mais de meio milhão

O novo mobiliário da renovada escola básica e secundária de Vialonga vai custar 650 mil euros. O valor do concurso consta da proposta aprovada em reunião de câmara de Vila Franca de Xira que prevê o fornecimento do mobiliário no âmbito da candidatura apresentada ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O investimento está directamente relacionado com a recente remodelação e ampliação do espaço escolar. As intervenções incluíram o aumento do número de salas de aula, a criação de novos espaços de apoio às actividades pedagógicas e a eliminação de estruturas provisórias como os monoblocos sem condições onde os alunos eram obrigados a ter aulas. Face às melhorias no edificado tornou-se necessário equipar os novos espaços com mobiliário adequado, bem como substituir equipamentos já existentes que se encontram degradados e obsoletos devido ao uso intensivo ao longo dos anos. O preço base do procedimento resulta de uma consulta preliminar ao mercado, cujas conclusões integram a documentação do processo.

O contrato terá início após a sua assinatura e deverá ser executado no prazo de 30 dias, terminando com a entrega efectiva de todos os bens. Ainda assim poderão manter-se obrigações acessórias para além da conclusão formal do contrato. Este investimento pretende melhorar as condições de ensino e aprendizagem na Escola Básica e Secundária de Vialonga, alinhando-se com os objectivos do PRR de modernização das infraestruturas educativas em Portugal.

As tão aguardadas obras na Escola Básica e Secundária de Vialonga, que está muito degradada e não tem as melhores condições para receber os mais de mil alunos que hoje a frequentam, começaram no ano passado e tinham um prazo de conclusão de 18 meses, caso tudo corresse bem com os trabalhos.

A assinatura do auto de consignação dos trabalhos aconteceu a 28 de Abril. O investimento global é de 19 milhões e 221 mil euros com financiamento assegurado em grande parte pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), num montante de 17 milhões e 55 mil euros. O restante valor da empreitada, cerca de 2,1 milhões de euros, será suportado pelo município de Vila Franca de Xira, que considera esta a sua “maior empreitada de sempre” no plano de intervenções escolares. “É fundamental que todos cumpram todos os prazos, tendo em conta que o financiamento dado pelo Governo é dos fundos europeus, e estamos com muito pouco tempo para executar a obra”, avisou o presidente da Câmara de VFX aquando da consignação dos trabalhos com o empreiteiro, notando que a obra tem de ficar concluída, no máximo, até final de 2026.