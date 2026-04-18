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Sociedade | 18-04-2026 12:00

Novo parque infantil devolve alegria às crianças de Vila Chã de Ourique

Novo parque infantil devolve alegria às crianças de Vila Chã de Ourique
João Heitor inaugurou o espaço em Vila Chã de Ourique - foto O MIRANTE
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As crianças de Vila Chã de Ourique já têm um espaço renovado para brincar em segurança. O parque infantil junto ao Recinto de Festas já foi inaugurado.

O parque infantil de Vila Chã de Ourique, situado junto ao Recinto de Festas, na Rua Mariano de Carvalho, foi inaugurado numa cerimónia marcada pela presença de crianças do 1.º ciclo da freguesia, que deram vida ao novo espaço. A inauguração contou com a presença do presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, do vice-presidente Pedro Reis, das vereadoras Maria de Fátima Vinagre e Maria João de Oliveira, do presidente do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita, Jorge Tavares, e da presidente da Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique, Teresa Nogueira Antunes. Participaram também professores, auxiliares, encarregados de educação e outros elementos da comunidade educativa.
Na cerimónia, Teresa Nogueira Antunes sublinhou a importância da reabilitação daquele equipamento, destacando o parque como um espaço de lazer para crianças e famílias, e agradeceu ao município pela intervenção realizada. A reconversão integral do parque representou um investimento municipal na ordem dos 30 mil euros. João Heitor dirigiu-se às crianças presentes para sublinhar que o espaço foi pensado para elas. “Este parque é para vocês brincarem. Foi feito para vocês poderem brincar em segurança”, afirmou, apelando também à preservação do equipamento. O autarca enquadrou ainda esta obra numa estratégia mais ampla de recuperação dos parques infantis do concelho. “Temos vindo a fazer este trabalho de recuperar os parques infantis em todo o concelho”, disse, manifestando o desejo de que o espaço possa servir a comunidade durante muitos anos.

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