Paul da Goucha põe Alpiarça no mapa mundial da biodiversidade

A Reserva Natural Local do Paul da Goucha, em Alpiarça, volta a estar no centro da atenção internacional ao integrar o City Nature Challenge 2026, uma iniciativa mundial que desafia cidadãos, escolas e investigadores a observar e registar espécies de flora e fauna em meio urbano e periurbano. Entre 24 e 27 de Abril, a zona húmida recentemente classificada recebe mais de 25 actividades ligadas à ciência, educação ambiental e criação artística, num programa que pretende mobilizar a comunidade para a valorização da biodiversidade local. A participação de Alpiarça é coordenada pela câmara municipal, pela Universidade de Évora e pela Escola Superior Agrária de Santarém, com o apoio de várias entidades científicas e associativas.

Promovido pelo Museu de História Natural do Condado de Los Angeles e pela Academia de Ciências da Califórnia, o City Nature Challenge decorre todos os anos em várias cidades e territórios do mundo, que competem entre si pelo maior número de observações registadas, espécies identificadas e participantes envolvidos. Segundo a organização, o Paul da Goucha destaca-se pelo seu elevado valor ecológico, tanto pela riqueza da biodiversidade que alberga como pelo papel que desempenha na retenção de água e na mitigação dos efeitos das alterações climáticas. Do programa fazem parte saídas de campo, visitas guiadas, oficinas e iniciativas culturais abertas à população.

Ao longo dos quatro dias, os participantes são convidados a registar observações através da aplicação iNaturalist, contribuindo para a base de dados internacional do desafio. Esta é a segunda vez que Alpiarça integra a iniciativa, reforçando a aposta na sensibilização ambiental e no envolvimento da comunidade na preservação dos ecossistemas locais.