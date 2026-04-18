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Sociedade | 18-04-2026 19:05

Visita guiada em Santarém assinalou Dia dos Monumentos e Sítios

Visita guiada em Santarém assinalou Dia dos Monumentos e Sítios
FOTO – Município de Santarém
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O percurso interpretativo pelo património histórico, arquitectónico e paisagístico da cidade teve como cicerone o historiador José Raimundo Noras.

Santarém assinalou o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com uma visita guiada dedicada ao tema “Santarém entre o Gótico e o Romantismo”. O percurso interpretativo pelo património histórico, arquitectónico e paisagístico da cidade teve como cicerone o historiador José Raimundo Noras e reuniu algumas dezenas de participantes.

Entre os pontos visitados destacam-se o templo e vestígios da antiga Porta de Leiria, a Rua Dr. Joaquim Luís Martins, conhecida como “Rua das Escolas”, e as Escadinhas das Figueiras, com observação panorâmica sobre os antigos Mosteiros de São Francisco e de Santa Clara. A visita passou também por outros monumentos da cidade, como a Igreja de São Nicolau, onde estão os túmulos de João Afonso de Santarém e de Fernão Rodrigues Redondo, informa a organização.

A próxima visita guiada em Santarém está marcada para o dia 16 de Maio, com início às 9h30, sendo o ponto de encontro na Igreja Nossa Senhora da Piedade.

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