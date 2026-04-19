Construção de prédio junto à escola do Pereiro interdita parte do recreio
Assunto foi exposto na última reunião do executivo da Câmara de Santarém pelo vereador da oposição Pedro Ribeiro, que deixou ainda outras preocupações relacionadas com o mesmo estabelecimento de ensino.
A construção de um prédio de habitação junto à escola primária do Pereiro, em Santarém, levou à interdição de parte do espaço de jogo e recreio por razões de segurança. E outra parte do espaço exterior da escola também se encontra vedado, igualmente como medida preventiva, devido ao deslizamento de terras nas barreiras adjacentes.
O assunto foi levado à última reunião de câmara pelo vereador Pedro Ribeiro (PS). “Temos um rinque fechado porque a obra que decorre ao lado devia ter protecções e não tem. A opção foi fechar o rinque”, afirmou o autarca, lembrando que a preocupação ainda é mais pertinente por se tratar de uma escola sem muita área para recreio. Por isso defendeu que a Câmara de Santarém inste o construtor a tomar medidas de protecção que possibilitem a utilização do espaço de jogo. E relativamente às barreiras e à interdição de outra parte do pátio escolar, solicitou o relatório da Protecção Civil sobre essa matéria.
Pedro Ribeiro levantou ainda outras preocupações relacionadas com a mesma escola, nomeadamente quanto às cargas e descargas de materiais para a obra vizinha que por vezes coincidem com os horários de entrada e saída do estabelecimento de ensino, o que causa problemas de trânsito e dificulta a vida aos encarregados de educação que ali vão levar ou buscar crianças. O vereador da oposição sugeriu que a autarquia proíba as cargas e descargas em horários coincidentes de entrada ou saída. “É compreensível que numa obra haja necessidade de carregar e descarregar materiais, mas tendo em conta a realidade específica do local, essas operações devem ser realizadas fora das chamadas horas de ponta”, entende o autarca.
O presidente da câmara, João Leite (AD), disse que é mentira que esteja interdito dois terços do espaço de recreio, acusando Pedro Ribeiro de fazer política de bota abaixo e de desvalorizar o investimento privado que ali decorre. “É demasiado mau e demasiado pequeno”, disse João Leite referindo-se à intervenção do vereador socialista, que abordara também outros temas relacionados com o sector da educação, acusando a maioria PSD/CDS de falta de planeamento.
Já o vereador Pedro Gouveia (AD) explicou que os horários para ocupação da via pública, com autorização da autarquia, geralmente são para uma manhã ou uma tarde, nomeadamente para trabalhos de betonagem, e começam habitualmente de manhã cedo. Acrescentou que poderão falar com o empreiteiro para tentar evitar ao máximo essas intervenções em horários de maior movimento junto à escola. E também desmentiu que dois terços do espaço de recreio esteja vedado. “É muito menos”, garantiu.