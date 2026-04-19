Nova direcção da CASULME aposta na continuidade e apoio social em Ulme

A CASULME – Centro de Apoio Social de Ulme entra num novo quadriénio com uma equipa renovada e com a responsabilidade de prosseguir uma missão social de grande importância no concelho da Chamusca. Na nova direcção, assume a presidência Maria Manuela Marques, acompanhada por Pedro Samuel Raposo Leitão como vice-presidente, Catarina Marques Alves como secretária, Acácio Duarte Lourenço como tesoureiro e Carla Isabel G. Peixinho Sousa como vogal. Integram ainda este órgão Cristiano Vital, André Alves, João de Oliveira Ferreira, Francisco Rosa e António Oliveira, como suplentes. Na mesa da assembleia-geral, a presidência cabe a José Manuel Pinto, com Elisabete Oliveira como 1.ª secretária, António Manuel Peixinho como 2.º secretário e Nelson Sousa como suplente. Já o Conselho Fiscal é presidido por Aida Rosa, contando com Maria Pereira, João Lourenço, Maria Rosa Carvalhais e Andreia Ricardo.

A CASULME é uma IPSS que desenvolve respostas sociais dirigidas à população idosa na freguesia de Ulme, através das valências de centro de dia, apoio domiciliário e centro de convívio, apoiando mais de uma centena de utentes. A instituição ficou responsável pela gestão do Centro de Dia do Semideiro, criado como extensão do Centro de Dia de Ulme para responder à população envelhecida daquela zona.

Com esta nova liderança, a CASULME inicia uma etapa que aposta na continuidade, proximidade e visão. A nova direcção assume o compromisso de preservar um trabalho social, reforçar a capacidade de resposta às necessidades dos idosos e manter viva a missão de solidariedade no concelho da Chamusca.