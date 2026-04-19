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Sociedade | 19-04-2026 15:00

Salvaterra de Magos reforça articulação com ICNF para valorizar Mata do Escaroupim

Salvaterra de Magos reforça articulação com ICNF para valorizar Mata do Escaroupim
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Encontro decorreu esta semana e juntou responsáveis municipais e representantes do organismo responsável pela conservação da natureza.

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos reuniu esta semana com o director regional de Lisboa e Vale do Tejo do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Carlos Albuquerque, acompanhado por elementos da sua equipa, para analisar oportunidades de colaboração entre as duas entidades.
No decurso da reunião, foram avaliadas possibilidades de reforço de parcerias com vista ao desenvolvimento de projectos conjuntos, incidindo em áreas como a protecção civil, a educação ambiental e a valorização turística.
Entre os temas abordados esteve a Mata Nacional do Escaroupim, apontada como espaço prioritário para a concretização de iniciativas que contribuam para a sua valorização e dinamização.

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