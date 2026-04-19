Santarém entre os distritos com mais burlas no arrendamento de casas de férias

O distrito de Santarém registou 38 burlas relacionadas com a aquisição e arrendamento de casas em 2025, surgindo entre os territórios mais afectados por este tipo de crime, numa altura em que a aproximação da época de férias volta a expor muitos consumidores a esquemas cada vez mais sofisticados. O alerta foi lançado pela GNR, que chama a atenção para o aumento da circulação de anúncios falsos em plataformas digitais, muitos deles apresentados com preços apelativos e imagens de imóveis reais para convencer rapidamente as vítimas.

Apesar de a Guarda indicar uma ligeira descida global de ocorrências no país, de 762 crimes em 2024 para 725 em 2025, o fenómeno continua espalhado por todo o território nacional, com especial incidência nas zonas turísticas e nos grandes centros urbanos. Santarém aparece numa posição preocupante, à frente de distritos como Castelo Branco e Viseu, confirmando que a ameaça já não se limita às regiões tradicionalmente mais procuradas para férias de Verão.

Segundo a GNR, o esquema repete-se com frequência: os burlões copiam fotografias de casas verdadeiras, publicam anúncios fictícios com valores abaixo do mercado e pressionam os interessados a fazer um pagamento imediato para garantir a reserva. Muitas vezes, o alegado senhorio alega ter vários candidatos e exige um sinal sem qualquer visita ao imóvel ou contacto presencial. A fraude só é descoberta mais tarde, quando o anúncio desaparece, o contacto deixa de responder ou a morada indicada afinal não existe ou não está disponível para arrendamento.

No conjunto do país, Faro lidera com 153 crimes, seguido de Setúbal, Lisboa, Braga e Porto. Ainda assim, os 38 casos registados em Santarém mostram que também neste distrito é preciso redobrar a atenção, sobretudo num período em que muitas famílias procuram soluções de alojamento para férias a preços mais acessíveis. A GNR recomenda desconfiança perante negócios “irresistíveis”, visitas presenciais aos imóveis sempre que possível, verificação das fotografias em várias plataformas e confirmação da identidade do anunciante.