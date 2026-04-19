Santarém entre os distritos com mais burlas no arrendamento de casas de férias
Com 38 casos registados em 2025, Santarém surge entre os distritos mais atingidos pelas burlas no arrendamento de casas de férias, num fenómeno que continua a alastrar pelo país e que leva a GNR a reforçar os alertas para anúncios falsos, preços irresistíveis e pedidos de sinal antecipado.
O distrito de Santarém registou 38 burlas relacionadas com a aquisição e arrendamento de casas em 2025, surgindo entre os territórios mais afectados por este tipo de crime, numa altura em que a aproximação da época de férias volta a expor muitos consumidores a esquemas cada vez mais sofisticados. O alerta foi lançado pela GNR, que chama a atenção para o aumento da circulação de anúncios falsos em plataformas digitais, muitos deles apresentados com preços apelativos e imagens de imóveis reais para convencer rapidamente as vítimas.
Apesar de a Guarda indicar uma ligeira descida global de ocorrências no país, de 762 crimes em 2024 para 725 em 2025, o fenómeno continua espalhado por todo o território nacional, com especial incidência nas zonas turísticas e nos grandes centros urbanos. Santarém aparece numa posição preocupante, à frente de distritos como Castelo Branco e Viseu, confirmando que a ameaça já não se limita às regiões tradicionalmente mais procuradas para férias de Verão.
Segundo a GNR, o esquema repete-se com frequência: os burlões copiam fotografias de casas verdadeiras, publicam anúncios fictícios com valores abaixo do mercado e pressionam os interessados a fazer um pagamento imediato para garantir a reserva. Muitas vezes, o alegado senhorio alega ter vários candidatos e exige um sinal sem qualquer visita ao imóvel ou contacto presencial. A fraude só é descoberta mais tarde, quando o anúncio desaparece, o contacto deixa de responder ou a morada indicada afinal não existe ou não está disponível para arrendamento.
No conjunto do país, Faro lidera com 153 crimes, seguido de Setúbal, Lisboa, Braga e Porto. Ainda assim, os 38 casos registados em Santarém mostram que também neste distrito é preciso redobrar a atenção, sobretudo num período em que muitas famílias procuram soluções de alojamento para férias a preços mais acessíveis. A GNR recomenda desconfiança perante negócios “irresistíveis”, visitas presenciais aos imóveis sempre que possível, verificação das fotografias em várias plataformas e confirmação da identidade do anunciante.